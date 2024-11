Prensa internacional tilda de "robo y escándalo" gol de Perú que no pasó por el VAR

La Selección Peruana dejó el Estadio Centenario con un sabor amargo por el polémico gol que no fue revisado en el VAR y que pudo significar el 1-1 ante Uruguay. La noticia rápidamente se expandió en Sudamérica donde diversos medios mostraron su extrañeza por lo que había sucedido en suelo charrúa.

En territorio argentino, un comentarista deportivo dijo lo siguiente: "Uruguay 1, Perú 0, todavía no (no validan el gol peruano). El árbitro se sigue llevando la mano al auricular... ".

"Pero no la vuelve a repetir, es un escándalo, fue gol de Perú, la pelota está adentro. Otra vez Daronco, Daronco nunca va al VAR. Qué cuesta ir a revisar al VAR, vayan a revisar (la jugada). Es un robo", explotó en otro momento el albiceleste.

Mientras que en Chile, la polémica los llevó a remorar las veces que el VAR no los favoreció en este proceso clasificatorio. "Uruguay le gana a Perú con una polémica importante, gol anulado o no cobrado en todo caso a Perú sobre el final en la polémica participación del VAR que en esta Eliminatoria no nos favoreció".