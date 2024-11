Martín Liberman se rinde ante Ricardo Gareca: "Si postula a la presidencia del Perú, no sé si lo gana"

En el canal de Youtube de Martín Liberman, el argentino se refirió sobre Ricardo Gareca y su gran trabajo al frente de Perú: "Hazaña de Perú. Otra vez el equipo de los milagros, de Ricardo Gareca consigue el repechaje en las Eliminatorias de Sudamérica. Tenía toda la responsabilidad el equipo incaico, una mochila pesada, no había lugar para las excusas y los jugadores demostraron toda su categoría" .

Además dio razones por las cuales Ricardo Gareca alcanzó este logro histórico, para él lo del profesor argentino es tanto el cariño que ha recibido por el Perú que si postula a la presidencia capaz la gana: "Gareca detectó que había algo por lo cual seguir, yo creo que no pasa por el dinero, ni por las ofertas de trabajo. Pasa por sentirse cómodo e identificado por un pueblo que lo ha tomado como propio, creo que hoy Gareca se podría candidatear a la presidencia del país y no sé si no la gana. Que quede claro que es algo metafórico".