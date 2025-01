¿Culpa de 'Chemo'? Felipe Chávez tomó firme decisión sobre jugar por la selección peruana

Asimismo, Fabián también conversó con el programa Mano a Mano en YouTube y brindó más detalles sobre la decisión de José Guillermo del Solar. "En mayo vinimos con la exigencia de que Felipe pueda sumar más minutos y que ‘Chemo’ aproveche de esas posibilidades porque el calendario en Europa es distinto al de Sudamérica y no hay muchas oportunidades de que pueda ir a Perú. No quiso darle más minutos. Tal vez por eso decidió que no tiene nivel ", precisó.

"No, ¡claro que no! (comprender por qué no se le convocó). No puedo comparar un jugador que, claramente, destaca en uno de los clubes más grandes del mundo, con chicos que, con todo respeto, se formaron en Perú y ni siquiera se manifestaron en los primeros equipos de la Liga 1; concluyendo que no tiene el nivel", sentenció el hermano de Felipe Chávez, dejando en claro cómo se siente el futbolista del Bayern Múnich y todo su entorno.