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Perú vs Colombia por amistoso
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Néstor Lorenzo, DT de Colombia, dio firme opinión sobre el partido contra Perú: "Seriedad"

Néstor Lorenzo habló en la previa del Perú vs. Colombia y dejó en claro cómo afrontará su equipo este amistoso por fecha FIFA.

Eduardo Chirinos
Néstor Lorenzo habló en la previa del Perú vs Colombia
Néstor Lorenzo habló en la previa del Perú vs Colombia | Foto: Composición Líbero
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Las selecciones de Perú y Colombia se batirán a duelo HOY, martes 6 de octubre, en un encuentro amistoso por fecha FIFA. La ‘Bicolor’ cerrará su gira por Norteamérica enfrentando al cuadro ‘cafetero’ y buscará un resultado positivo para redimirse tras las duras derrotas frente a Estados Unidos y Canadá. A pocas horas del esperado encuentro, Néstor Lorenzo, DT de Colombia, tomó la palabra y dio una tajante opinión sobre cómo afrontará el partido de esta tarde-noche.

Perú vs Colombia EN VIVO por amistoso internacional de fecha FIFA.

PUEDES VER: Perú vs Colombia EN VIVO por amistoso: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Néstor Lorenzo dio firme opinión sobre el partido Perú vs Colombia

En declaraciones para Canal 57 TV, el técnico argentino, con pasado en la Liga 1, donde dirigió a FBC Melgar, precisó que ambas selecciones vienen atravesando un proceso de cambios tras la última Eliminatoria y el Mundial 2026. Asimismo, aseguró que, pese a tratarse de un amistoso, sus dirigidos saldrán al campo de juego a luchar por el triunfo como si fuera un compromiso oficial.

Vamos a encarar el partido con toda la seriedad, como si fuera un partido oficial, sabiendo que estamos en formación y en búsqueda de jugadores que nos den alternativas en el futuro. Creo que lo más importante es eso, más allá de conseguir un funcionamiento, estamos viendo las respuestas de distintos muchachos jóvenes a la selección, a ponerse la camiseta”, manifestó.

Con estas declaraciones, Néstor Lorenzo dejó en claro que Colombia afrontará el amistoso ante Perú con la máxima exigencia, pese a tratarse de un encuentro de preparación. La Bicolor, por su parte, buscará aprovechar esta última prueba de la fecha FIFA para cerrar su gira por Norteamérica con una mejor imagen.

Perú vs Colombia por amistoso de fecha FIFA

Recordemos que Perú y Colombia se enfrentarán este martes a las 6.45 p. m. (hora peruana) en el NU Stadium de Miami. Después de este duelo, la delegación peruana culminará su gira por tierras norteamericanas y volverá a reunirse en el mes de noviembre.

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