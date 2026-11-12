En la previa del partido entre Perú vs Bolivia por la fecha FIFA, el entrenador boliviano Óscar Villegas y el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, protagonizaron un pequeño intercambio de palabras. Sucede que el estratega de la Verde aseguró que la Bicolor está copiando el modelo boliviano de llevar a los rivales a ciudades de altura y el directivo nacional decidió responderle con fuerza.

En conferencia de prensa, Óscar Villegas apuntó: " Sabemos que Perú está intentando copiar el modelo de Bolivia , lo mismo que Chile, por los resultados que han visto en nuestra selección", en relación con que la selección peruana llevará a Argentina, Brasil y Uruguay a ciudades de altura en las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

¿Qué le respondió Jean Ferrari al DT de Bolivia?

Tras esto, Jean Ferrari respondió de manera categórica y señaló de ilógica estas declaraciones por el simple hecho de que Perú no puede copiar el modelo de juego de una selección que apenas ha ido una vez a un Mundial.

“Tuve la oportunidad de poder escucharlo y bueno, lamento sus declaraciones porque Bolivia en toda su historia solo ha ido una vez al Mundial . Entonces, es ilógico poder pensar en algo similar o hacer una réplica cuando sabemos que es el único equipo en la historia del fútbol mundial que juega a más de 3.500 metros de altura”, señaló el directivo para la plataforma de Bicolor+.

Luego, añadió que en un futuro, decidirán llevar al equipo boliviano a ciudades de más altura como Cerro de Pasco: “También escuché que quería ver la posibilidad de que juguemos con ellos en Cusco o en Puno. Bueno, en nuestro caso estamos pensando en llevarlos a Cerro de Pasco. A ver si les va a gustar”.

Finalmente, aseguró que Óscar Villegas debe dar declaraciones más equilibradas porque en marzo volverán a jugar: “Pero bueno, es también un poco de folclore dentro de nuestro fútbol. Hay que hacer un poco más equilibrado porque este es un amistoso porque vamos a tener un partido de vuelta en marzo y la idea es seguir preparándonos para las Eliminatorias”.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia?

El partido entre Perú vs Bolivia está pactado para este viernes 13 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión de América TV y América TV GO.