0

Jean Ferrari minimizó a Bolivia por decir que Perú copió su estilo de juego: "Solo han ido 1 vez al Mundial"

Óscar Villegas, DT de Bolivia, señaló que la selección peruana está copiando el modelo boliviano de jugar con los rivales en ciudades de altura.

Gary Huaman
Jean Ferrari le respondió al DT de Bolivia.
Jean Ferrari le respondió al DT de Bolivia. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

En la previa del partido entre Perú vs Bolivia por la fecha FIFA, el entrenador boliviano Óscar Villegas y el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, protagonizaron un pequeño intercambio de palabras. Sucede que el estratega de la Verde aseguró que la Bicolor está copiando el modelo boliviano de llevar a los rivales a ciudades de altura y el directivo nacional decidió responderle con fuerza.

Perú vs Bolivia por amistoso internacional de fecha FIFA

PUEDES VER: Alineaciones Perú vs Bolivia: el imponente once de Mano Menezes para ganar en Matute

En conferencia de prensa, Óscar Villegas apuntó: "Sabemos que Perú está intentando copiar el modelo de Bolivia, lo mismo que Chile, por los resultados que han visto en nuestra selección", en relación con que la selección peruana llevará a Argentina, Brasil y Uruguay a ciudades de altura en las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

¿Qué le respondió Jean Ferrari al DT de Bolivia?

Tras esto, Jean Ferrari respondió de manera categórica y señaló de ilógica estas declaraciones por el simple hecho de que Perú no puede copiar el modelo de juego de una selección que apenas ha ido una vez a un Mundial.

Tuve la oportunidad de poder escucharlo y bueno, lamento sus declaraciones porque Bolivia en toda su historia solo ha ido una vez al Mundial. Entonces, es ilógico poder pensar en algo similar o hacer una réplica cuando sabemos que es el único equipo en la historia del fútbol mundial que juega a más de 3.500 metros de altura”, señaló el directivo para la plataforma de Bicolor+.

Luego, añadió que en un futuro, decidirán llevar al equipo boliviano a ciudades de más altura como Cerro de Pasco: “También escuché que quería ver la posibilidad de que juguemos con ellos en Cusco o en Puno. Bueno, en nuestro caso estamos pensando en llevarlos a Cerro de Pasco. A ver si les va a gustar”.

Finalmente, aseguró que Óscar Villegas debe dar declaraciones más equilibradas porque en marzo volverán a jugar: “Pero bueno, es también un poco de folclore dentro de nuestro fútbol. Hay que hacer un poco más equilibrado porque este es un amistoso porque vamos a tener un partido de vuelta en marzo y la idea es seguir preparándonos para las Eliminatorias”.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia?

El partido entre Perú vs Bolivia está pactado para este viernes 13 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión de América TV y América TV GO.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima venció 2-0 a Universitario y emocionó a sus hinchas clasificando a los playoffs

  2. Alineaciones Perú vs Bolivia: el imponente once de Mano Menezes para ganar en Matute

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano