Marlon Perea emocionado por firmar contrato con Cristal: "Me fui ahí porque soy hincha"

"Llego a la Florida tras salir campeón en la Copa de la Amistad en el 2016. El área de scouting de Cristal me capta y me dice para unirme a sus filas por medio de una prueba. Me fui a Cristal porque soy hincha, eso fue lo que me llevó a pasar esa evaluación y así ver si tenía una carrera futbolística", declaró Marlon Perea.