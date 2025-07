Martín Távara dio fuerte mensaje tras purga y triunfo de Sporting Cristal: "Somos..."

Sporting Cristal venció a Alianza Universidad en el debut del Torneo Clausura e inició con pie derecho esta segunda parte de temporada. Martín Távara, autor del primer tanto en la goleada por 3-0, se pronunció tras el pitazo final del árbitro en el Estadio Alberto Gallardo.

El volante celeste no solo se refirió al importante triunfo en casa, también a la salida de algunos jugadores de la institución rimense. Como se recuerda, el club confirmó el pasado viernes, a través de su nuevo director deportivo, Julio César Uribe, que siete futbolistas no seguirán en el plantel tras no cumplir con las expectativas.

¿Qué dijo Martín Távara tras el triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Universidad?

“Muy contento por el equipo, fue una semana linda de trabajo intenso. Hay un ambiente duro por ahí, lo que se pasa en el equipo. Igual, concentrados en lo que se viene porque somos nosotros los que quedamos y vamos a afrontar esto de la mejor manera”, dijo para L1 MAX.

En esa línea, habló de la situación interna que vive Sporting Cristal por estas medidas drásticas tras los malos resultados y bajo rendimiento en la primera parte del año, tanto en la Liga 1 como la Copa Libertadores. El volante respondió sobre la nueva etapa que viene para el plantel.

“Como te digo, es un momento duro porque son compañeros con los que hemos vivido muchos momentos, pero este es el fútbol. La carrera tanto de ellos como nosotros continúa. Es lindo empezar así el Clausura porque te llena de confianza y vamos encaminados a lo que queremos”, agregó.

Próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Luego del triunfo sobre Alianza Universidad en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal enfrentará a Sport Boys por la fecha 2 del Torneo Clausura, el próximo sábado 26 de julio.