Calcaterra reveló que habló con Yotún sobre su posible vuelta a Cristal: "Creo que va a venir"

Sporting Cristal no tuvo buenas actuaciones en este inicio de la Liga 1 2022 , por ello, el volante Horacio Calcaterra dio a conocer que el equipo recién se está reencontrando en esta temporada, y además, aseguró que solo les falta fineza para poder concretar más jugadas.

Sin embargo, el actual capitán rimense reveló que ha conversado con Yoshimar Yotún sobre su posible vuelta al equipo bajopontino, y resaltó que siente que puede venir pero no sabe si será en este momento porque cree que aún tiene para seguir en el extranjero.

"Me encantaría que Yoshimar Yotún vuelva a Sporting Cristal. Yo ya hablé con él y creo que va a venir, pero no sé si en este momento. Él todavía tiene para seguir jugando afuera, no creo que para ahora vuelva", señaló.