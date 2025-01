¡Alto, para y toma nota! Esta es la programación actualizada de la fecha 3 de la Liga 1

En ese contexto, la Liga 1 decidió modificar el horario del partido de los punteros del torneo: ya no jugarán el sábado a las 11:30 a.m. en estadio César Flores de Lambayeque, sino a las 11:00 a.m. Ello con la finalidad de mitigar la exposición de los jugadores a las alturas temperaturas. En el norte del país, el sol pega más fuerte a partir de la 1 de la tarde.