Sporting Cristal rompió el mercado y confirmó el fichaje de ex atacante de Alianza Lima

Sporting Cristal quiere ser campeón en la próxima temporada, por eso, el equipo rimense fichó al argentino Misael Sosa, además, mantendrá la base para la Liga 1 y Copa Libertadores. Por su parte, en la Liga Femenina, la escuadra de Vivian Ayres no quiere quedarse atrás acaban de oficializar a una figura con pasado en La Victoria.

Anais Vilca dejó Alianza Lima para fichar por Sporting Cristal tras 2 temporadas/Foto: X

Sporting Cristal presentó a Anais Vilca para la temporada 2025/Foto: X

"Los cambios son difíciles pero a veces son necesarios. Pasé 4 años muy intensos en este club, donde viví experiencias que nunca pensé que viviría. Conocí a gente increíble que me ayudaron a crecer como persona y jugadora. Campeonar con este club y poder jugar Libertadores es algo que no lo cambio por nada del mundo, y cumplí un sueño que no sabía que tenía", sostuvo.