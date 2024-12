¡Batacazo! Sporting Cristal firmaría a su nuevo '10' para 2025, tras despedirse de su club

Rubí Acosta se despidió de Mannucci y ficharía por Sporting Cristal/Foto: Instagram

Así también, la goleadora de Mannucci no dejó pasar la oportunidad de desearle sus mejores deseos al elenco donde vivió memorables momentos en la Liga Femenina: "Cada victoria, cada derrota, cada instante vivido con esta familia fue una lección que me formó como persona y como profesional. Me voy con el corazón lleno de gratitud y la esperanza de que este sea solo un "hasta luego". ¡Gracias por todo lo que me han dado y les deseo lo mejor en el futuro", sentenció.