Alineación de Sporting Cristal vs Cusco FC: el sorpresivo once de Jorge Soto en el Gallardo

Este sería el once de Sporting Cristal q ue propone el "Camello": Diego Enriquez, Nicolás Pasquini, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Leandro Sosa, Jesús Pretell, Martín Távara, Christofer Gonzales, Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila .

Santi González, Pasquini y 'Canchita' Gonzales entrenan para el duelo antes Cusco FC.

Jorge Soto no haría grandes modificaciones en cuanto al once de Sporting Cristal. Uno de los jugadores que se mantendría fuera de la formación es Martín Cauteruccio, quien no estaría al 100% para afrontar este trascendental partido por la fecha 8 del Torneo Apertura 2025.