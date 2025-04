Revelan que a histórico jugador de Cristal le pidieron cita y DNI para ingresar a La Florida

Sporting Cristal no pasa por los mejores momentos a nivel deportivo y dirigencial, es por eso que, muchos hinchas de la celeste se encuentran indignados por las decisiones de Joel Raffo. Pero la revelación de un comunicador pondría las cosas más picantes al no permitir el paso a uno de los jugadores más reconocidos por la hinchada rímense al centro de entrenamientos.

Julio Peña, reconocido productor y ahora conductor de la Roro Network reveló que a Miguel Rebosio, finalista de la Copa Libertadores defendiendo la camiseta de Cristal en 1997, le pidieron cita y DNI para que pueda ingresar a la Florida.

“Hace poco hablaba con Miguel Rebosio y me contaba que va a Cristal, toca el claxon, el portón celeste y le dicen: ¿tiene cita?” dijo en primera instancia. Luego, menciona que a Rebosio, Palacios, Julinho, cualquiera que quiera haya vestido la camiseta de Cristal y le haya dado alegrías, tendría que llegar y las puertas se tendrían que abrir.

Por último, elevó su reclamo furiosamente. “¿Cómo no le vas a abrir la puerta a unas de las figuras del club? A ese nivel está Sporting Cristal. No te pases. ¿Quién es usted? Miguel Rebosio ¿y? No seas malo”, dijo Peña en Fútbol Excitante a través de Youtube.

Comunicador revela que a Miguel Rebosio le pidieron dni y cita para entrar a la Florida. Video: RORO

Miguel Rebosio en Sporting Cristal

Miguel Rebosio debutó en Sporting Cristal en 1996 y fue parte clave del equipo que ganó el campeonato ese año. En 1997, alcanzó la histórica final de la Copa Libertadores con Cristal, logrando el subcampeonato continental. Jugó hasta el año 2000, consolidándose como un defensor sólido y líder en la zaga celeste. Fue dirigido por técnicos como José Luis Carbone y Sergio Markarián. Su desempeño en Cristal le abrió las puertas al fútbol europeo.

Sporting Cristal saludando a Miguel Rebosio en su cumpleaños