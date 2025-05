Guillermo Farré fue directo y dio inédito calificativo a Paulo Autuori, DT de Cristal: "Es un..."

Paulo Autuori, regresó por todo lo alto a Sporting Cristal con el objetivo de ser campeón nacional esta temporada. El técnico brasileño reemplazó en el cargo al argentino Guillermo Farré, quien dejó el club tras los malos resultados, y a propósito de ello, recientemente, el ex Belgrano se pronunció sobre la llegada del experimentado estratega.

Guillermo Farré se pronunció tras la vuelta de Paulo Autuori a Sporting Cristal

Mediante una reciente entrevista con Radio Exitosa, Farré dejó en claro que respeta bastante la trayectoria profesional de Autuori, razón por la cual, manifestó que nunca podría expresarse mal de ningún colega. A su vez, aseguró que tiene una "aceptación positiva" en la hinchada.

Paulo Autuori firmó con Sporting Cristal hasta la temporada 2026/Foto: X

"Yo no voy a hablar mal de nadie porque sería como hablar mal de mí. (Pablo) Autuori es un profesional bárbaro, con una gran trayectoria, y lo tengo como referente. Ha logrado antes cosas importantes en Cristal y me parece que es importante porque ya entró al club con una energía bárbara y aceptación positiva", manifestó.

Guillermo Farré se refirió a Joel Raffo en Sporting Cristal

En otra parte de la comunicación, Guillermo Farré también habló sobre el actual presidente de la institución bajopontina, Joel Raffo, de quien indicó que es un directivo con destacada proyección.

"No me siento cómodo hablando mal de la otra persona porque tengo valores y los respeto. Por eso hablo muy bien de Joel Raffo que me parece que es un dirigente que tiene una proyección bárbara, y lo digo con objetividad. Me parece que el hincha está siendo bastante intenso con toda la dirigencia", acotó.

Números de Guillermo Farré en Sporting Cristal

Durante su paso como DT de Sporting Cristal, el entrenador argentino estuvo al mando de 26 partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Bajo ese contexto, en su registro tiene un total de 13 victorias, 5 empates y 8 derrotas, respectivamente.