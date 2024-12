Alfonso Barco la tiene clara: "Mi objetivo es salir campeón con Universitario"

Alfonso Barco fue el primer fichaje que anunció Universitario de Deportes para esta temporada 2022 , y tras su llegada, el joven futbolista siempre ha mostrado que se encuentra muy entusiasmado con esta oportunidad, incluso, confesó que cuando recibió la oferta del equipo crema, no dudo en ningún minuto en aceptarla.

"Cuando me apareció la oportunidad de jugar en la 'U', ni la pensé. Toda mi familia es hincha y yo soy muy hincha. Nunca lo pude decir porque jugaba en otros equipos. Pero mi viejo se muere por la 'U'. 'Chemo' ni qué hablar" indicó en Radio Ovación.

De igual manera, el jugador de 20 años reveló que, antes de estampar su firma, su tío 'Chemo' Del Solar le mencionó que no va a haber cosa más linda que defender la camiseta merengue.

"Fui a hablar con 'Chemo' a su casa. Es muy cercano a mí, sobre todo en temas de fútbol me aconseja mucho. Me dijo, bueno, si te sale esto, que no va a haber cosa más linda que jugar en la 'U', confesó.