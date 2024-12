¿Se debió anular? La revelación de Dulanto sobre el polémico gol de Universitario a Alianza Lima

Se estudió la posición de Gustavo Dulanto y si influyó en el gol. Tras revisar la jugada, el árbitro Kevin Ortega señaló que el tanto de Universitario es válido. Meses después, el central crema habló sobre la polémica jugada y contó detalles. El futbolista reconoció que sí estaba adelantado, pero que no participó en la jugada, afirmando que el balón le chocó a Zambrano.

"No toqué el balón. Yo sabía que estaba en offside, por eso no salto. Si yo saltaba podía como peinarla, pero lo único que hago es meterme. Seguir el juego de ellos, antes que salga el balón, escuchaba la voz de Zambrano que decía: 'aguanten, no se metan'", contó Dulanto a Trinchera Crema.