Jugó en Comerciantes Unidos en el 2024 y ahora se luce en la pretemporada de Alianza Lima

¿El as bajo la manga de Néstor Gorosito ? La pretemporada de Alianza Lima ya empezó. El plantel blanquiazul llegó a Cieneguilla para realizar los trabajos físicos bajo la atenta supervisión de 'Pipo' . Saben que para el 2025 no hay margen de error, el título nacional es una obligación, por ello es importante estar en óptimas condiciones, para responder a las exigencias.

Óscar Pinto en la pretemporada de Alianza Lima

Estuvo convocado a la selección peruana, categoría Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Inició su carrera futbolística en San Martín, donde sobresalió y Alianza Lima decidió comprar su pase como una de sus grandes apuestas.