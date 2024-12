Gorosito lanzó su primera ADVERTENCIA a plantel de Alianza Lima: "No importa la edad"

Durante su primera conferencia como entrenador íntimo, el ‘Pipo’ respondió diversas preguntas de los medios como las críticas que se originaron en los últimos días al ser elegido el entrenador de la temporada 2025: “Si los jugadores hablarían mal de nosotros, me dolería. Cuando los jugadores o dirigentes de los clubes por los que pasamos no hablan mal, eso me da tranquilidad”.