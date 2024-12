Como gigante de Europa: Universitario dará vuelta al mundo y jugará amistosos en EE.UU. y China

La temporada 2025 está a la vuelta de la esquina para Universitario de Deportes y por ello los cremas vienen reforzándose con sensacionales fichajes para su plantel. Sin embargo, la directiva merengue sabe que no todo es contrataciones sino que también es importante probar el nivel del equipo con clubes de primer categoría, por lo que se confirmó que la 'U' hará una gira internacional por Estados Unidos y China .

Según informó Jean Ferrari para el programa No seas fulero, los cremas tienen todo listo para hacer su pretemporada en Norteamérica y también poseen boletos para viajar hasta China durante la campaña entrante. Esto dejó sumamente sorprendida a toda su hinchada que no se esperaba tal noticia en pleno mercado de fichajes.

No obstante, no reveló cuándo se dará exactamente este encuentro y pasó directamente a hablar de la pretemporada que realizará el equipo en Estados Unidos. Los cremas disputarán un campeonato previo a la Noche Crema y a lo que será el inicio de la Liga 1 2025, aunque no se sabe con qué clubes chocará en el norte del continente.