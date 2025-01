Ruidíaz fue tajante sobre fichaje de Trauco por Alianza Lima: "No es nacido en Universitario"

Mediante una reciente entrevista con el programa L1 MAX , Raúl Ruidíaz prefirió evitar todo tipo de polémica en relación al reciente fichaje del lateral peruano a Matute. El goleador de Seattle Sounders señaló que, si bien el 'Genio' vistió la camiseta de Universitario hasta en dos temporadas, sus orígenes no se encuentran ciertamente vinculados a la historia del club: "Estuvo dos años en la 'U', y luego se va a Brasil. No es nacido allí", manifestó.

Miguel Trauco fue presentado en Alianza Lima durante la Tarde Blanquiazul 2025/Foto: X

En esa misma línea, Ruidíaz no dudó en resaltar todas las cualidades que atesora el lateral de 32 años con su zurda, y afirmó que es un futbolista con bastante jerarquía, de quien tuvo el privilegio de compartir equipo a lo largo de su trayectoria profesional: "Yo siempre he dicho que Miguel es un crack, juega muy bien. He jugado con él, lo veo y digo que es uno de los calidosos, de los mejores zurdos, que he visto en mi carrera", agregó.