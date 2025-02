Fabián Bustos muy molesto dejó contundente crítica a Universitario: "Un montón de cosas..."

"Molesto sí porque me parece que el equipo mereció ganarlo. Fuimos superiores, tuvimos el segundo tiempo mucho más superioridad que el primero. No finalizarlo, en la última jugada lo perdimos por errores nuestros", declaró el estratega de 55 años ante los medios de comunicación.

Eso no pasó desapercibido por Bustos, quien fue muy crítico con sus dirigidos y enumeró los cuatro errores que cometieron para no llevarse los tres puntos en condición de visita con un contundente comentario que dejó paralizado a todos los aficionados merengues.

"Hay que trabajarlo y corregirlo. Primero tenemos la pelota nosotros, no tenemos que perderla en ataque fácil. Segundo, no tenemos que dejar que el lateral progrese solo y tire un centro al área. Tercero, no tenemos que salir mal. Cuarto, hay que tomar las marcas. Un montón de cosas que no hicimos bien en la última jugada", comentó el entrenador muy ofuscado.