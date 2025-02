Edison Flores no pudo seguir en el partido de Universitario y causa preocupación en hinchas

De esta forma, el vigente campeón del fútbol peruano tedrá que esperar hasta la próxima fecha contra Cienciano en el Estadio Monumental para buscar esa tan ansiada primera victoria en el certamen local. Sin embargo, esta no ha sido la única mala noticia para el club de Ate porque uno de los referentes del plantel como Edison Flores no pudo terminar las acciones.

Antes de comenzar el segundo tiempo, los jugadores de la 'U' salieron a la cancha tras recibir una charla técnica en el descanso, pero con la sorpresa de que el 'Orejas' no apareció con sus compañeros y fue reemplazado por el argentino Diego Churín. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el atacante merengue no pudo continuar por lesión .

El citado periodista reveló en la transmisión de L1 MAX que durante el primer tiempo se dobló el tobillo y esa fue la causa por la que fue cambiado en el entretiempo. Aunque no se logró ver en que momento comenzó a sentir la dolencia, cuando el reloj marcaba los 40 minutos, el futbolista de 30 años comenzó a dar unos saltos de incomodidad tras dar un centro a media altura y después estuvo probando si podía seguir después de ver como el DT Fabián Bustos quiso cambiarlo al verlo adolorido.

A pesar del empate conseguido de visita, algunos jugadores del elenco estudiantil no tuvieron su mejor desempeño. Justamente uno de ellos fue Flores, quien en 45 minutos no tuvo la trascendencia que lo caracteriza en el terreno de juego con la 'U'. En ataque no tuvo mucha trascendencia, aunque solo tuvo un alto porcentaje de pases precisos (70%).