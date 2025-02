Jairo Vélez lamentó empate de Universitario ante C. Unidos: "No es lo mismo empatar que ganar"

PUEDES VER: Edison Flores no pudo seguir en el partido de Universitario y causa preocupación en hinchas

Tras el pitido final, los jugadores merengues no pudieron ocultar su desazón, pero Jairo Vélez sacó fuerzas y dio la cara en el momento, lamentando que su debut oficial con gol incluído en el equipo no haya terminado con una victoria. Además fue autocrítico al decir que estos puntos no se pueden dejar escapar, pero se mostró con confianza pues el campeonato recién inicia.