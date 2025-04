Horacio Calcaterra recuerda su gol a Alianza Lima en la final 2023: "Algo soñado"

El ex defensor crema y ahora conductor de su programa de streaming, Cuto, no dudó en consultarle a Horacio sobre su gol en en la final del 2023 y cómo lo vivió. "Sabía que venía uno corriendo atrás, era (Franco) Zanelatto. Hice como que iba a dar el pase para apoyarme, pero me la puse adelante. Al comienzo pensé en controlar y pegarle, pero cuando la pelota se acomodó, le pegué. No vi que había agarrado curva, no parecía real. Creo que agarré a contrapié al arquero. Algo soñado", dijo en primera instancia.