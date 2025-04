Fabián Bustos rompe su silencio y explica su polémica celebración en Matute: "Recibí botellazos"

Universitario de Deportes logró un empate agónica ante Alianza Lima tras el gol de José Rivera. Uno de los hechos polémicos que se vivió tras esta anotación fue el gesto del DT Fabián Bustos, quien no dudó en responder a los periodistas e hinchas el por qué de su reacción.

"Recibí botellazos, recibí un montón de insultos. Hicieron el gol los chicos y solamente me parece que es algo normal. Es un festejo de fútbol normal. Sin faltar el respeto, sin insultar. Como sí lo hicieron a mí. Ahora hay insultos xenofóbicos, sexual y ahora han sancionado a un jugador del rival de Libertadores, bueno de eso es un montón y yo no he respondido nada", declaró Fabián Bustos.