Ex DT de Ecuador y Bolivia mostró su deseo de dirigir a Universitario: "Gusta mucho a Ferrari"

Gustavo Quinteros tiene el deseo de llegar a Universitario este 2025

"No hay contacto, no hay negociación, pero ayer fue despedido de Gremio (Brasil). Si hoy no llaman a (Jorge) Fossati y no cierran, quién sabe si lo llamen a (Gustavo) Quinteros y le pregunten si le interesa venir. Ahí verán si es viable económicamente o no. Hasta ayer en la noche seguían hablando con (Juan) Reynoso o su entorno", concluyó.