Revelan que Universitario ofertó por 4 jugadores de nivel mundial y así respondieron

Sentado en el podcast de entrevistas por parte del medio deportivo peruano, Peralta fue consultado por el fallido fichaje de Raúl Ruidíaz a Universitario , además de la llegada de Diego Churín, futbolista que actualmente no destaca en estadísticas con camiseta merengue.

Ante esto, Gustavo fue contundente en decir que Bustos, ex técnico de Ate y actual de Olimpia, y la directiva tenían en planes contratar a otros deportistas en vez del delantero argentino. “Fabián Bustos y la gerencia deportiva tenían una lista de 4 jugadores de un nivel muy bueno. A los 4 se le hizo una propuesta y ninguno quiso venir al fútbol peruano. Decir que la U no fue por un jugador importante, es falso” , dijo en primera instancia.

Además, contó que las razones del total rechazo fueron por las condiciones en las que se encuentra el deporte rey en Perú. Desde el extranjero no ven con buenos ojos llegar a tierras incaicas. “A esos jugadores importantes no les interesa el fútbol peruano por más que ofrezcas un buen dinero, no les interesa. Prefieren irse a Chile, México, Argentina y otro lado”, puntualizó.