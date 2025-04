Manuel Barreto paralizó conferencia al mencionar a Cristal en triunfo de la 'U': "Me sacaron..."

"Lo ganan los futbolistas. Lo cierto es que eran dos partidos muy difíciles. De los más difíciles del año. Tomé la decisión de asumirlo porque me parecía lo más correcto. Lo más adecuado, porque no hay nadie en Universitario que conozca más a este equipo que yo. Este es mi equipo, he traído prácticamente al más del 90% de jugadores. Los conozco al milímetro", expresó.

"Además, tengo la experiencia de haber dirigido hace 5 años, yo pasé una de las noches más duras de mi vida aquí, cuando dirigiendo a Sporting Cristal Barcelona nos ganó 4-0. Luego de eso, por un partido me sacaron del trabajo. Tuve depresión en pandemia, pero no me rendí. He seguido avanzando y la verdad que esto es un premio que me regalan estos jugadores. Ha sido una experiencia increíble", agregó.