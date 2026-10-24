Universitario dio fuerte revelación sobre la lesión de Matías Di Benedetto: "Recomendación médica"

Universitario de Deportes presentó de manera oficial el parte médico de Matías Di Benedetto y reveló nuevos detalles de la lesión muscular que padece el defensor argentino de 33 años de cara a la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Universitario reveló nuevos detalles sobre la lesión de Matías Di Benedetto

Universitario utilizó sus redes sociales para confirmar que Di Benedetto es baja en el esquema de Fabián Bustos porque se viene recuperando de su lesión y necesita reposo, sin hacer grandes esfuerzos.

“En este momento, nuestro defensor continúa recuperándose favorablemente de la lesión muscular que presentó en setiembre pasado. Por recomendación médica, deberá completar este proceso antes de retomar sus actividades deportivas habituales”, afirmaron.

Matías Di Benedetto se encuentra en recuperación de su lesión

Cabe señalar que Matías Di Benedetto sufrió una rotura muscular de primer grado en el músculo posterior derecho tras el partido que disputó con Universitario de Deportes frente a Alianza Lima en septiembre de 2026.

Después de aquel encuentro, el zaguero argentino no estuvo a disposición en varios partidos ante diferentes clubes de la Liga 1, entre ellos Deportivo Garcilaso en la jornada 10, FBC Melgar en la 11, Alianza Atlético en la 12 y, ahora, frente a Juan Pablo II en la fecha 13.

¿Cómo le va a Matías Di Benedetto en Universitario de Deportes?

Matías Di Benedetto llegó a Universitario de Deportes en 2023 procedente de Central Córdoba y, en su primera temporada, logró coronarse campeón. Repitió ese éxito en 2024 y en 2025 volvió a destacar como una pieza clave en la zaga defensiva del club. En total, el defensor argentino ha conquistado tres títulos, busca el cuarto consecutivo, suma 135 partidos disputados, cuatro goles y tres asistencias.