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Universitario venció 5-2 a su rival e ilusiona a hinchas con el liderato del torneo
Universitario logró mostrar un gran nivel dentro del campo y se impuso por 5-2 ante su rival en la reciente fecha del campeonato. Los cremas se ilusionan con el título.
Universitario de Deportes tiene la obligación de luchar por el título en cada temporada y en todas las categorías en las que participa. La escuadra crema sigue en busca de victorias para acercarse a sus objetivos y recientemente desató la euforia de sus hinchas con un contundente triunfo ante su rival, resultado que renovó la ilusión de alcanzar el liderato en la tabla de posiciones.
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Universitario venció 5-2 a su rival e ilusiona a hinchas con el liderato del torneo
La delegación Sub-18 de Universitario se enfrentó a Carlos A. Mannucci por la séptima fecha de la Fase 2 de la Liga Nacional Juvenil de la categoría, con la obligación de ganar para mantenerse entre los líderes. Finalmente, el equipo crema tuvo una notable actuación dentro del campo y se impuso por 5-2.
El equipo dirigido por el DT Conrad Flores se quedó con la victoria gracias a su juego colectivo. Leonel Ramírez, Anthony del Piero Ayo y Robert La Madrid anotaron en la victoria de los merengues. Sin embargo, los aplausos se los llevó Víctor Calagua, quien fue el artífice de un doblete.
Universitario goleó 5-2 a Carlos A. Mannucci en la Liga Nacional Sub-18
Con esta victoria, la escuadra de Ate logró ampliar a tres su racha de victorias en el torneo nacional y le permite encarar de la mejor manera la recta final del campeonato.
Tabla de posiciones del Grupo 1 de la Liga Nacional Juvenil Sub-18
Tras el triunfo, Universitario logró igualar en puntos a Alianza Lima, que se mantiene como líder gracias a su mejor diferencia de goles. No obstante, los blanquiazules todavía deben disputar su partido ante Juan Pablo II.
Cabe señalar que, según las bases de la Liga Nacional Juvenil, los dos primeros equipos de la tabla de posiciones clasificarán a los play-offs para luchar por el título.
|Grupo 1
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Alianza Lima
|4
|+15
|12
|2. Universitario
|5
|+7
|12
|3. César Vallejo
|6
|0
|9
|4. Carlos A. Mannucci
|7
|-3
|9
|5. Juan Pablo II
|6
|-5
|7
|6. Atlético Grau
|6
|-14
|1
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