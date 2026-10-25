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Horacio Calcaterra tras alcanzar 150 partidos con Universitario: "Orgulloso de defender esta camiseta"
Horacio Calcaterra fue homenajeado por Universitario tras alcanzar los 150 partidos con la camiseta crema y refirmó su compromiso con la institución.
Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los cremas se hicieron fuertes en su casa y sumaron tres puntos que le permitieron acortar distancia con Sport Huancayo, líder del segundo certamen. Previo al duelo contra los auriblancos, la institución merengue homenajeó a Horacio Calcaterra, quien alcanzó los 150 partidos con camiseta de la ‘U’. Culminado el encuentro, el volante de marca expresó su felicidad por alcanzar dicha cifra.
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Horacio Calcaterra feliz tras alcanzar los 150 partidos con Universitario
En declaraciones a la prensa, el argentino nacionalizado peruano no ocultó su emoción tras el reconocimiento por su aporte en las cinco temporadas que lleva en el club y reafirmó su compromiso a sudar y defender la camiseta estudiantil con todo en cada compromiso.
“Muy contento, orgulloso de defender esta camiseta y nada, siempre dije que la voy a defender a muerte, así que feliz. Me siento bien gracias a dios. Obviamente que he pasado por varias lesiones pero ahora me siento bien”, manifestó Calcaterra.
Horacio Calcaterra fue titular ante Juan Pablo II y alcanzó los 150 partidos con camiseta crema
Asimismo, el mediocentro defensivo se mostró feliz y agradecido por su regreso al once titular tras la llegada de Carlos Bustos: “Ahora que Fabián (Bustos) me dio la confianza obviamente que me voy a entregar al máximo”, añadió.
Con este reconocimiento, Horacio Calcaterra reafirma su compromiso con Universitario en una etapa decisiva del Torneo Clausura, donde los cremas buscan conquistar el tetracampeonato. El volante espera aprovechar la confianza de Fabián Bustos para seguir sumando minutos y aportar su experiencia en la lucha por el título nacional.
Trayectoria de Horacio Calcaterra
- Rosario Central: 2008-2010.
- Unión Comercio: 2011-2012.
- Universitario de Deportes: 2012-2013.
- Sporting Cristal: 2013-2022.
- Universitario de Deportes: 2023-actualidad.
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