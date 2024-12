Metallica lanzará álbum con J Balvin, Carla Morrison, Ha*Ash, Juanes, entre otros

Metallica anuncia 'The Metallica Blacklist', álbum en el que la famosa banda de metal ampliará sus horizontes musicales, contará con la colaboración de 50 artistas de diferentes géneros, desde el reguetonero J Balvin hasta el ícono de la música, Elton John.

Este disco, que sale en conmemoración de su 30° aniversario del lanzamiento de 'The Black Album', contará con la recopilación de 12 de los más grandes éxitos de la banda.

Asimismo, todo lo recaudado por el aclamado grupo, ya sea en ventas descargas o stream, tendrá como destino final en partes iguales a las organizaciones caritativas escogidas por los artistas y All Within My Hands, la Fundación de Metallica.