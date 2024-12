Horóscopo de Josie Diez Canseco - domingo 27 de junio

Tu carácter exigente te está alejando del amor, trata de cambiar y encontraras la felicidad. Recibes un reconocimiento económico y no tendrás mejor idea que compartirlo con tus familiares, ahora tus ingresos estabilizaran tu economía. Número de suerte, el 10.

Sientes que no llegan a ningún acuerdo, mejor aléjate de esa persona, alguien diferente te buscara. Será tu día de suerte, alguien te ofrecerá un negocio familiar, quizás no sea tan rentable al principio pero luego tus ingresos mejoraran. Número de suerte, el 6.

Conoces tus sentimientos y sabes que es lo que sientes, te armaras de valor, esa persona te aceptara. Un inconveniente laboral te hará ver que necesitas descansar, un paseo al aire libre será lo mejor, no te preocupes en gastos alguien más los cubrirá. Número de suerte, el 1.

En el amor, tendrás que hacer cambios, ahora te dedicaras a buscar la felicidad, pronto la encontrarás. Es día de ahorro, aunque salgas con amistades te medirás en gastos, más adelante disfrutaras de lo que ahora has guardado. Número de suerte, el 11.

Se más atrevida al intentar buscar la atención de esa persona, te darás cuenta que no era imposible. Si sientes que has fallado solo reconoce tu falta y busca enmendarla, ahora sabrás que tienes que ahorrar para no volver a pasar por una situación similar. Número de suerte, el 19.