Alejandra Guzmán tras denuncia de Frida Sofía: "estoy tranquila porque sé la verdad"

Durante una entrevista en el programa Ventaneando la 'Reina de Corazones' manifestó: “Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios, y salir adelante y salir a cantar con todas las ganas que tengo, hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”.