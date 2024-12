Horóscopo de Josie Diez Canseco - miércoles 30 de junio

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tus ansias de amar y ser amada te hacen dar más de lo que recibes, esa persona valorara tu entrega. La actitud competente e impulsiva de un compañero te mortificara, no le prestes atención a su comportamiento y preocúpate más por tu labor, será lo mejor. Numero de suerte 12.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una persona hará lo posible por conquistar tu corazón, no pierdas esta oportunidad y deja de aferrarte al pasado. Tu labor es cada vez más tediosa y no obtienes ningún beneficio, toma las cosas con calma dentro de poco tu situación cambiara totalmente. Numero de suerte 3.