Pasó de pedir dinero en los camiones a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

"Han sido 16 años difíciles y fáciles en algunos aspectos, pero creo que las partes difíciles son las que te hacen aprender. Si he tenido muchas adversidades, hace cuatro años no me veía en la posición en la que me veo ahorita, llegué hasta pedir dinero en camiones, cuando fui a una carrera. Entonces ahorita veo reflejado todo eso, no sacrificios porque lo hago con mucho gusto, pero estas adversidades son las que te dan la fortaleza para estar en dónde estás", platicó.