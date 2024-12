Esmeralda Falcón reclama falta de apoyo en su preparación para Tokio 2020

La originaria de Xochimilco, Ciudad de México, clasificó a los Juegos Olímpicos en la categoría de 60kg y con el inicio del evento deportivo más importante del mundo a la vuelta de la esquina, Falcón no sabe si tendrá un combate de nivel internacional como parte de su preparación.

"Así como ha sido una incertidumbre todo, mi preparación también es una incertidumbre porque no sé si vaya a haber un campamento, la verdad lo dudo. Estoy segura que no habrá, vamos a depender de la preparación física. Me estoy mentalizando más a trabajar sobre esa realidad y por eso dependeré más de la preparación física para hacer una buena estrategia técnico-táctica para igualar a mis contrincantes en la cuestión de ritmo de combate, será con la preparación física", contó la deportista de 26 años.