Mauricio Ochmann revela pasajes duros de su vida: Alcoholismo, adopciones y abandono

Mauricio Ochmann es uno de los actores más cotizados del momento, su talento lo llevó a protagonizar diversas producciones mexicanas tanto en la pantalla chica como en el cine. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el actor, pues reveló pasajes tormentosos de su vida.

En una entrevista que tuvo con Mara Patricia Castañeda, Ochmann se sinceró y contó lo difícil que fue para su niñez, pues al no conocer a sus padres biológicos sufrió de dos procesos de adopción. Asimismo, reveló que su relación con el alcohol inició cuando él apenas tenía 8 años.

"La infancia y la adolescencia estuvo difícil, había muchos esqueletos y fantasmas adentro. La verdad es que ahí como a los 8 años se me cruzó una cerveza enfrente y para todo este mundo interior que estaba viviendo fue como de perlas porque como que amortiguaba el dolor interior", reveló el actor.

En ese orden, relató que encontró en el alcohol un refugio para afrontar sus vacíos y que día con día se volvía más dependiente del mismo: "Me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda… Lorenza, mi primera hija, ya había nacido… Me fui y me interné a una clínica”, de esa manera enfrentó su adición.