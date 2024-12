México derrotó 3-0 a Guatemala y consiguió su primer triunfo en la Copa Oro 2021

'Tata' Martino palpita el México vs. Guatemala

La última vez entre México vs. Guatemala

México vs. Guatemala buscarán su primera victoria en el Cotton Bowl Stadium, recinto que registra una capacidad para 92 mil 100 personas. ¡Falta poco para el encuentro de la Copa Oro 2021!

Mediante carteles y mantas, Concacaf anunció que expulsará sin reembolso a los aficionados que realicen cánticos discriminatorias en el partido entre México vs. Guatemala.

México vs. Guatemala: alineaciones confirmadas

El inicio del encuentro entre México vs. Guatemala ha sido retrasado para las 21.30 horas debido a una tormenta eléctrica.

Arranca el México vs. Guatemala

1' ¡Presión alta de Guatemala! El combinado centroamericano no deja salir a la zaga defensiva de México y consigue un tiro de esquina a favor.

50' Rogelio Funes Mori tocó el balón por encima y el arquero Nicholas Hagen regresó bien para desviar su disparo. El marcador no se movió.

Con las baja de Hirving Lozano, quien abandonó la concentración porque sufrió una fuerte lesión , el 'Tata' Martino estará obligado a buscar alternativas en la ofensiva. "No tenemos más opciones adelante porque lo que uno hace en un escenario de elección de 23 futbolistas es tener dos o tres opciones para una posición", indicó el estratega argentino.

Por su parte, la Selección de Guatemala aún no gana en la Copa Oro 2021 : los 'Chapines' cayeron 2-0 contra El Salvador. El combinado centroamericano no desarrolló una buena preparación, ya que ingresó de último minuto al certamen por la baja de Curazao debido a casos de la COVID-19.

Como mencionamos líneas arriba, México vs. Guatemala chocarán a las 20.30 horas. TUDN, Azteca Deportes y Canal 5 Televisa serán los encargados de transmitir el encuentro. "Ya nos dimos que todos los partidos van a ser difíciles, no la metimos (ante los trinitarios), no hay espacio". Lo vamos a tomar (el de los guatemaltecos) como un partido importantísimo", sostuvo Jesús 'Tecatito' Corona en la previa.