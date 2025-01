Dragon Ball: las diferencias entre el Ultra Instinto y la transformación de Vegeta

La cuenta DB Super HD MX postula que la base del Migatte no Gokui se encuentra en liberar la mente de emociones y sentimientos innecesarios que alteren tu tranquilidad emocional.

Por su parte, cuenta que el orgulloso saiyajin apostó por el poder del Hakai que le enseñó Bills y se trata de sacar de tu mente las culpas que no te perteneces y ser tu propia historia.

Foto: DBSuper HD MX

"Vegeta no debe preocuparse por nadie pero en el sentido de que debe pelear sin sentir remordimiento, esa fuerza debe ser unánime y no abogar por tener otras opciones, simplemente es destruir y ya no hay retorno. Por eso se siente muy familiarizado con los saiyajin", escribió.