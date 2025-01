Dragon Ball: Vegeta le contó a Granola que no fue culpable de la destrucción de Cereal

En el manga 74, Vegeta intentó calmar esa ira y le contó que tanto él como Gokú son enemigos del 'Emperador del mal'. No obstante, el ceresiano con creyó en ninguna de sus palabras.

Foto: Manga Plus

El papá de Trunks intentó explicarle que él no fue el responsable de la destrucción de Cereal. "Cuando los saiyajines atacaron tu planeta, yo todavía era un crío (niño). No tiene nada que ver con nosotros", manifestó. "Eso no cambia que sean nuestros enemigos", contestó Granola.