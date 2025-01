Sammy Perez lucha por vencer a la COVID-19: "Está oxigenando entre 90 y 95"

Sammy Pérez no se rinde y sigue luchando por su vida. Erick de Paz, representante del comediante, tranquilizó a todos sus seguidores al indicar que el estado del actor es por el momento estable, sin embargo, aún no esta fuera de peligro.

Por otro lado el primo de Perèz, agradeció todas las muestras de apoyo económico que ha recibido el actor hasta la mañana de este viernes. Además, mostró algunos comprobantes de pago de los tratamientos que ha recibido el actor de 'No se aceptan devoluciones'

Luego que miles de seguidores se preguntaran porque Eugenio Derbez, ex compañero del actor en diferentes producciones no había mostrado su apoyo, el comediante se pronunció y a través de un video en Instagram publicada en la cuenta de Sammy reveló que siempre estuvo al pendiente de la salud de su amigo.

"Aquí estoy, desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita; incluso con el hospital", indicó Derbez.