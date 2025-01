WhatsApp plus 2021: ¿Qué es y cómo descargar la versión más reciente?

Con poco menos de un año desde su creación, WhasApp Plus se ha vuelto una de las opciones favoritas en miles de usuarios que lo han descargado en sus equipos móviles, ya sea Android o iOS. Sin embargo, existe un grupo de estos que aún no sabe qué es y cómo descargar WhatsApp Plus 2021.

Cabe destacar que WhatsApp Plus no es lo mismo que WhatsApp, de hecho es una versión no autorizada de la aplicación propiedad de Facebook. Sin embargo, ha tomado popularidad por su nuevo diseño, y gran número de interfaces y detalles estéticos que no ofrece la versión oficial del sistema de mensajería.