WhatsApp truco: ¿Cómo saber con qué nombre te han guardado?

Guardar a un contacto en la lista es importante para que no olvidemos su número y mantengamos la comunicación. Sin embargo, almacenar a ese usuario puede resultar curioso por el nombre que algunos colocan a sus amigos y conocidos.

Si tienes curiosidad de conocer cómo te guardaron tus contactos, en esta nota te contaremos un sencillo truco para saberlo. Lo mejor de este método es que no necesitas instalar una aplicación adicional, solo la ayuda de ese compañero.

Recuerda que necesitas tener el celular de tu contacto para que el truco funcione. Foto: Twitter.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el contacto no nos ha bloqueado ni nosotros a este. Caso contrario, el truco no funcionará.

Si no puedes pedirle su equipo, puedes probar pidiéndole a esa persona que te envíe tu número como contacto de WhatsApp y así podrás verificar cómo te ha guardado.

Sin embargo, este truco tiene un problema: si has guardado tu propio número como contacto, no podrás ver cómo te han guardado, solo aparecerá el nombre que tú mismo te has dado.