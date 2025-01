Dragon Ball Super: Vegeta se enfureció con Bills por esta razón.

El principe de los saiyajjin había hecho todo lo posible para que Bills y Whis la pasaran bien, sin embargo no pudo evitar a un gloton Majin Buu que no quiso invitar un vaso de budin a dios del universo 7. Esto hizo enfurecer a Bills que no dudaba en eliminar a personaje rosa. Es allí donde aparece Bulma y le zarpa una cachetada al dios del universo 7.