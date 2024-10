Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en partido amistoso

El encuentro se realizará el próximo 27 de octubre en suelo estadounidense, en Charlotte, Carolina del Norte, en el Bank of America Stadium , el cual ya ha sido sede de partidos de la Selección nacional mexicana.

El Bank of America Stadium no es la primera vez que recibirá partidos del once mexicano, en el pasado albergó el encuentro entre México e Islandia, en 2010 y dos veces fue sede de encuentros de la Copa Oro, en 2019.