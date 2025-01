Chicharito pide que si hay problemas con él, se lo digan de frente

"Si en la selección mexicana hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente, así como yo también siempre lo he dicho todo de frente", aseguró el atacante en entrevista con ESPN.

"Nunca he tenido problemas con ninguno de mis compañeros. No lo he tenido para poder decirles lo bueno, ni tampoco me he callado para decirles mi opinión de algo que no estoy de acuerdo", añadió.