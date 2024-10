“No me negué a ir al América, sólo no se dieron las cosas”, asegura Jürgen Damm

En una entrevista con el programa de deportes Pasión W, Jürgen Damm aclaró que él no había rechazado a las Águila s, pero no hubo una conversación formal con él pues las pláticas sólo se dieron a través de su representante, por eso no se llegó a un acuerdo.

“En ningún momento me negué a ir al América, simplemente no se dieron las cosas, a mí no me contactaron directamente, fue a través de mi representante, no sé si había un interés de hacer un intercambio, pero hasta ahí, en ningún momento les dije que no ni iniciamos conversaciones concretamente”, asegura el mexicano.