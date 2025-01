Santos Laguna y Guadalajara empataron por Apertura de la Liga MX

Santos vs. Chivas protagonizarán un partidazo. Con el arbitraje de Luis Enrique Santander, la escuadra 'Albiverde' buscará su primera victoria como local en el Torneo Apertura 2021 . Mientras que el conjunto del 'Rebaño sagrado' intentará continuar sumando puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones.

"Cualquier jugador que está en este equipo es importante para el cuerpo técnico y para la institución, yo no me siento con ese poder de que soy la pieza que le falta a Chivas, aquí se necesita de todos, sé que mis compañeros van a dar lo mejor de sí", manifestó el atacante Alexis Vega , quien se colgó una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 .

TUDN presentará el partido de Santos Laguna vs. Chivas, tal y como sucedió con el duelo entre los Guerreros y Cruz Azul. En Estados Unidos, el cotejo se emitirá por Fox Sports. "TUDN llega a un nuevo acuerdo con Santos para transmitir el juego vs Chivas. El acuerdo es de nueva cuenta por un solo juego. No hay acuerdo anual", adelantó el periodista Ignacio Suárez.