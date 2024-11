WhatsApp: Cómo utilizar la app en cuatro dispositivos diferentes al mismo tiempo

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en todo el mundo. Por eso, Facebook Inc . se encuentra implementando nuevas herramientas en la versión beta, ya que necesitan la aprobación de los usuarios para hacer el lanzamiento oficial, como utilizar la app en cuatro dispositivos.

Esta es la descripción de la versión Beta. Imagen: Cadena Ser

A esto podríamos sumarle que ya no será necesario depender del celular para iniciar sesión, algo que era un poco molesto para algunos. Cabe mencionar que esta beta ya no esta disponible. Por otro lado, la web oficial de la aplicación a mencionado que, por ahora, no se podrá realizar llamadas desde la computadora a usuarios que cuenten con una versión antigua.